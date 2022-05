A la question d’un chroniqueur sportif qui lui demandait ce qu’il pensait de son équipe, au complet, avec les arrivées d’Antonio Rüdiger (Chelsea), qui serait déjà d’accord, et probablement de Kylian Mbappé, El Mister a réagi dans ses propos relatés par Footmercato : «aujourd’hui, je ne vais pas faire de commentaire là-dessus. Nous devons terminer la saison. Ce n’est pas le moment. Je comprends que vous manquez d’infos mais parler du mercato maintenant ne me semble pas correct. Ce n’est pas le jour pour parler des prétendus nouveaux joueurs du Real Madrid», avant de renchérir, après une autre question de journaliste qui s’interrogeait au positionnement de Vinicius Junior en cas de venue du champion du monde français. «Il est bien sur l’aile gauche et peut même s’améliorer. Il doit faire mieux dans le mouvement sans ballon, profiter davantage de sa vitesse, non seulement en un contre un, mais aussi dans le jeu entre les lignes». Pour le moment, la priorité du coach Transalpin, c’est Liverpool l’adversaire le plus important du Real de Madrid, cette saison.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy