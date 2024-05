Football-Ligue 1 France : Habib Beye fait un appel du pied à l’OM

XALIMANEWS-Après avoir fait montre le Red Stars à la Ligue 2, le coach sénégalais Habib Beye sui a annoncé qu’in se sera plus sur le banc du club audonien, faut un appel du pied à l’Olympique de Marseille, son ancien club.

Après son exploit, l’ancien Lion de la Teranga et consultant sur Canal +, dans les colonnes du journal L’Équipe de ce vendredi, semble draguer e club phocéen.semble, son club de coeur.

« C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine. Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire.(…) Moi, aujourd’hui, je ne vous dis pas que là, j’ai la volonté demain matin d’appeler Medhi (Benatia, conseiller sportif de l’OM), que je connais très bien, et lui dire : « Prends-moi s’il te plaît ! » Ce n’est pas ça la vie. Si un jour il y a une rencontre, s’il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial ! » a-t-il déclaré au quotidien français. Le message est passé