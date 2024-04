Football-Ligue 1 France/J31: Arouna Sangante et le Havre gâchent la fête du PSG (3-3) en retardant la célébration du titre

XALIMANEWS-Ce samedi au Parc des Princes, le club francilien n’a pas fête son titre de champion. Mbappé et compagnie devront attendre, car tenus en échec (3-3) par la formation du Havre d’Arouna Sangante l’international sénégalais.

Mbappé, Hakimi, Gonçalo Ramos et compagnie devraient attendre, avant de savourer le titre de champion de France de la saison 2023/2024. La faute à ces diables de Havrais et Arouna Sangante. L’international sénégalais qui a disputé l’intégralité du match, a laissé une bonne copie. Durant ce match, les Parisiens ont toujours couru derrière le score. Mené sur un but de Operi (19e, 0-1), le PSG a égalisé par Barcola (29e, 1-1), avant que André Ayew ne redonne l’avantage aux siens (38e, 1-2), imité par Abdoulaye Touré qui pensait faire le break sur penalty (61e 1-3). Alors que l’on voyait le PSG perdant ce soir, Hakimi (78e, 2-3) puis Gonçalo Ramos d’une sublime tête (90e, 3-3) permettent aux Franciliens d’arracher le nul. La célébration du titre attendra. Si Monaco (2e, 58 pts)ne bat pas Lyon ce dimanche soir, le PSG (1er, 70 pts) sera champion de France.