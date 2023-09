Ce dimanche soir, encore une fois de plus, le PSG a dominé l’Olympique de Marseille, montrant sa suprématie sur son éternel rival. Même en se permettant de perdre Kylian Mbappé son atout offensif numéro 1, blessé et remplacé (32e), les joueurs de la capitale française ont été supérieurs à leurs adversaires. Menant par 2 buts d’avance à la pause, sur des réalisations d’Hakimi sur coup franc (8e, 1-0) et de Kolo Muani qui ouvre son compteur but avec le PSG (37e, 2-0), les protégés de Enrique ont enfoncé le clou en seconde période, sur un doublé du Portugais Gonçalo Ramos (47e et 89e), qui marquait ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Ilman Ndiaye, l’international sénégalais entré en jeu à l’entame de la seconde mi-temps, n’a pas réussi à renverser les choses, face à un bloc du PSG, trop fort pour lui et ses copains. Avec ce succès, le PSG (3e, 11 pts) monte sur le podium, alors que l’OM (7e, 9 pts-1) descend en dessous.

