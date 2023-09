Ce samedi la Ligue 1 offre le choc AS Monaco/Olympique Marseille, un match qui oppose deux formations de la première moitié de tableau et qui ont connu les même fortunes lors de la journée précédente. Les Monégasques avaient été surpris à domicile par Nice (0-1), alors que les Olympiens se faisaient laminer au Parc par le PSG (4-0). De ce fait, le Quatrième et le Huitième du championnat vont se livrer une bataille pour espérer remonter dans le classement tout en se relançant. Krepin Diatta et Ismail Jacobs qui seront à domicile, comptabilisant 3 victoires, 2 nuls et 1 revers, chercheront à engranger un 4e succès face à Ilman Ndiaye et compagnie qui sont juste à 2 victoires, 3 défaites et 1 nul en 6 journées. Les Visiteurs olympiens, qui viennent d’avoir un nouveau coach en la personne de L’Italien Gennaro Gatuso, seront revanchards après la déculottée du Parc des Princes. Cependant, les Locaux monégasques ne voudront pas enchainer un 2 défaites de rang à la maison et voudront gagner pour rejoindre le podium

