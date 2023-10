Pour la réception des Aiglons niçois à Saint Symphorien, le FC Metz alignait d’entrée les Sénégalais Lamine Camara et Pape Amadou Diallo dans son entre-jeu tandis que leur compatriote Cheikh Sabaly démarrait sur le banc. Menée depuis la première période, sur un but d’Hicham Boudaoui (14e, 0-1), la formation messine a longtemps couru derrière le score sans pourtant revenir à la marque, malgré la rentrée de Cheikh Sabaly à la place de son compatriote Pape Amadou Diallo (64e) et l’activité de Lamine Camara qui a disputé l’intégralité de la rencontre. Avec ce troisième revers d’affilée, les Grenats avec leur colonie sénégalaise, occupent provisoirement la 14e place (8 pts-7) et risquent d’être doublés par le Racing de Lens et Lorient qui occupent respectivement la 15e et 16e place avec 7 points-5 pour chacun et qui doivent rencontrer Lille à domicile et Lyon à l’extérieur, ce dimanche.

