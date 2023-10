Grace à des réalisations signées Michael (10e) et Serge Milinkovic Savic auteur d’un doublé (71e et 83e) et sans Neymar, la formation saoudienne a dicté sa loi à Al Okhdoud FC et reprend son fauteuil de leader, détenu depuis hier par Al Taawon après sa victoire sur Al Ta’ee (3-0). Avec 7 victoires et 2 nuls pour 9 matchs disputés, Al Hilal (1er, 23 pts+12) est la meilleure attaque du championnat saoudien à égalité avec Al Nassr de Sadio Mané (23 buts marqués) et la 3eme meilleure défense avec 7 buts concédés, derrière Al Ittihad et Al Feiha (6 buts).

