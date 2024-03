Football-Ligue 1 France/OM-PSG : la colère du Collectif des Ultras du PSG

XALIMANEWS-Ce dimanche 31 mars 2024, la Ligue 1 française s’offre le Classico OM-PSG dans le cadre de la 27e journée. Un choc qui se disputera sans supporters parisiens, interdits de déplacement. Une décision qui provoque la colère du Collectif Ultras Paris.

« Bientôt 15 longues années que nous, supporters du Paris Saint-Germain, sommes interdits de nous déplacer à Marseille. Depuis le 24 octobre 2009, nous notre liberté d’aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d’organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat… Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n’aimons l’atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses (..) Toute l’année, les supporters français vivent des dizaines d’interdictions ou de restrictions de déplacement. Chaque saison, la commission disciplinaire de la LFP punit collectivement les supporters indociles et ferme des stades entiers ou des tribunes populaires (…) Nous n’en pouvons plus de ce traitement, il est plus que temps que l’État, les préfectures et les instances de football assument leurs responsabilités et, à l’instar de nos voisins italiens, allemands ou anglais, arrivent enfin à gérer les déplacements de supporters.» Peut-on lire dans le communiqué du CUP du PSG.