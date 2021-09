Après le sublime deuxième but lensois de Frankowski, on a vu le milieu de terrain international français, Guendouzi, se rapprocher de son coéquipier, l’international auriverde Gerson, avec visiblement des choses à lui expliquer. Excédé, Guendouzi avait surement des choses à reprocher à Gerson, et ce dernier n’aurait pas apprécié le ton employé. Il a même fallu l’intervention de Pape Gueye pour éviter l’altercation et que Balerdi vienne aussi calmer le Brésilien. Des réactions comme ils en existent souvent dans les grands clubs lors des matchs importants. Cela montre le degré d’engagement et de détermination de certains joueurs.

