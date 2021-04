XALIMANEWS-Le PSG peut s’estimer heureux et pousser un œuf de soulagement. A 5 jours de sa demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City et à la veille de son déplacement à Metz dans le cadre de la 34e journée de la Ligue 1, l’effectif est presque au complet, Excepté Juan Bernat et et Alexandre Lettelier.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy