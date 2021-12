Le club autrichien de Salszbourg est qualifié pour la première fois de son histoire en 8es de finale de la Ligue des champions, et le talent du jeune Ayedemi n’y est pas étranger. Ses performances sont scrutées par les grosses cylindrées européennes. D’après le journal allemand Bild, Karim Ayedemi aurait trouvé un accord allant sur un contrat de 5 ans avec Dortmund, cependant le club du joueur avoue n’avoir reçu aucune offre. Le Paris Saint Germain songe au joyau Allemand crédité de 15 buts en 27 rencontres toutes compétitions confondues, et avance ses pions en vue de la saison prochaine. D’après RMC Sport, les agents du joueur étaient à Paris le mois dernier et Ayedemi lui même est venu assister ce week-end à la rencontre entre le PSG et Monaco au Parc des Princes (2-0).

