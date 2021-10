Le Batave compte une seule titularisation lors des 5 derniers matchs du PSG. En Ligue des Champions, le Néerlandais a dû se contenter d’une mi-temps contre Bruges (1-1) et d’un quart d’heure de jeu contre Manchester City (2-0). Actuellement avec la sélection Orange, le milieu de terrain de 30 ans, barré ces derniers temps par Idrissa Gana Gueye tout flamboyant et Ander Hererra en pleine confiance, a expliqué ne pas être satisfait de son temps de jeu. «Je ne peux pas dire que je suis complètement heureux. Parce que la situation n’est pas celle que je voulais. Mais c’est le football et je vais devoir apprendre à gérer cela. Je suis un combattant. Je dois rester positif et travailler dur pour y remédier. J’ai beaucoup joué ces dernières années, j’ai toujours été en forme et j’ai aussi très bien réussi. C’est quelque chose de différent et il faut s’y habituer. J’étais vraiment heureux de commencer cette nouvelle étape et puis cela s’est produit… c’est très difficile.» A expliqué Wijnaldum à NOS.

