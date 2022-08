« Je pense que c’est le bon choix. Je suis bien sûr heureux de retrouver des compatriotes portugais. Cela peut également faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais pas encore Vitinha. J’ai échangé avec Nuno avant ma signature, qui m’a dit du bien du Paris Saint-Germain », a ajouté celui qui va retouver 3 de ses compatriotes à Paname (nom donné à Paris la capitale), et qui decline ses objectifs : « une bonne saison, et aider le club et tout donner ! Je pense que nous allons faire une bonne saison.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy