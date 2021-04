Ce mercredi, le PSG et Manchester City, vont se retrouver dans le cadre des demies-finales aller de la Ligue des Champions, 5 ans après leur double confrontation de 2016, en quarts de finale de la même épreuve. A deux jours du choc, le technicien ibérique de City, s’est exprimé sur le site officiel du club. «Il est presque impossible de les contrôler pendant 90 minutes pleines. Nous devons terminer notre analyse de leur équipe mais il y a beaucoup de qualité, pas seulement Neymar et Mbappé, Di Maria et Draxler quand ils jouent, la qualité et la personnalité de joueurs comme Paredes et Verratti quand ils sont là. Ils sont organisés en défense. Mais ce sont les demi-finales de Ligue des Champions, contre Chelsea, Madrid ou une autre équipe, c’est toujours difficile. Nous devrons jouer comme nous savons le faire et montrer qui nous sommes. C’est ce que nous allons essayer de faire», a lâché le Catalan.

