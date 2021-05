«C’est le moment le plus important de ma carrière. Inoubliable. Je suis vraiment très content. Mais c’est aussi un moment de reconnaissance. Je sais tout ce que Paris a fait pour moi sans qu’on arrive à la gagner. Ce qu’on a fait c’est énorme. Je suis très content. Il s’est passé beaucoup de choses dans ma tête. Sortir d’un match comme ça c’était difficile. Mais je ne pouvais pas continuer, à ce niveau là tu ne peux pas être à 70%. Je ne pouvais pas risquer de ruiner tous nos efforts. Mais je suis content parce que l’équipe est restée solide. On a beaucoup souffert mais on a bien souffert. On est récompensé pour tout ce qu’on a fait. Toute la pression que j’ai eu au PSG pour gagner cette coupe. Chaque fois qu’on était éliminé les gens cherchaient un coupable, c’était toujours moi. C’est dommage parce que j’ai tout fait pour cette équipe j’ai essayé de tout donner. Malheureusement je n’y suis pas arrivé. J’espère qu’ils y arriveront parce que j’ai beaucoup d’amis là-bas. Je me sens toujours rouge et bleu. On ne comprend pas toujours ce qui se passe dans notre vie. C’est spécial parce que c’est ma première année ici. Tuchel a fait seulement six mois mais il a tout changé ici. Mais c’est important de parler de Lampard parce que sans lui je n’aurais pas été là. Merci à lui de m’avoir fait signer. Je suis très content, j’espère qu’il l’est aussi.» A déclaré, O Monstro, tout en rendant un bel hommage à son ancien club.

