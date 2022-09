En effet, l’ancien (rugueux) milieu de terrain de l’Olympique de Marseille (entre 2012 et 2013), Joey Barton (40 ans) devrait être avec son fils Cassius et les supporters olympiens, en tribune, au Tottenham Hotspur Stadium. Un fait inédit qui devrait qui serai bien apprécié par les fans de l’OM et quib doit booster les partenaires de Pape Gueye et Payet.

