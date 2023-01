Dans une entretien accordé à CityTV, Erling Haaland a évoqué sa rencontre, « décisive » avec Mahrez lors de vacances à Mykonos durant l’été 2021 : « Nous n’avons pas beaucoup parlé mais tu as dit que je devrais venir à City et qu’il y avait une bonne ambiance. Et ça, pour moi, c’est vraiment important dans l’équipe, c’est l’atmosphère que vous appréciez tous les jours. Vous avez juste dit un peu et pour moi c’était suffisant ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy