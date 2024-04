Football-Premier League/J33 : avec un grand Nicolas Jackson passeur décisif et buteur, Chelsea écrase Everton qui faisait sans Gana Gueye

XALIMANRWS-Ce lundi pour la clôture de la 33e journée de la Premier League, les Blues avec Nicolas Jackson, passeur décisif pour l’ouverture du score et buteur, ont étrillé les Toffees (6-0). Un score fleuve pour un derby.

Ce soir à Stamford Bridge, Everton a souffert le martyr. Sans Gana Gueye, les joueurs du deuxième club de Liverpool ont vécu le supplice. Les Blues, avec un grand Nicolas Jackson, passeur décisif sur l’ouverture du score de Palmer crédité d’un quadruplé (13e, 18e, 29e et 64e sp) et buteur pour le 4-0 (44e), ont réalisé une grosse performance, avec un dernier but de Gilchrist dans en fin de match (90e). Quatre buts dans une mi-temps, temps pour un choc de cette trempe malgré que Everton n’est plus cette équipe qui fait peur, il fallait le faire. Nicolas Jackson avec son but, porte son total à 1O réalisations en championnat, alors que le héros du jour Palmer, rejoint Haaland en tête des meilleurs buteurs avec 20 buts pour chacun.

Ce succès permet à Chelsea (9e, 47 pts) de garder une avance de 3 points sur Brighton (10e, 44 pts)