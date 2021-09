« Je ne sais pas ce qui va se passer. C’est une situation vraiment difficile et délicate pour tous les clubs, et les joueurs en particulier. Il ne faut pas oublier que les joueurs voulaient jouer ces matchs, les clubs voulaient laisser partir les joueurs, mais ce n’était pas possible, » avait ainsi confié le manager de Liverpool sur RMC Sport. Mais ce samedi, la fédération brésilienne de football et la FIFA auraient effectué un volte-face, affirme Footmercato.

