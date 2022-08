L’ancien coach de l’Ajax de renchérir : « C’est ce qui me satisfait, mais ce n’est qu’un début. On doit rester humbles, je pense qu’on peut jouer beaucoup mieux avec un peu plus de maîtrise, faire une passe supplémentaire, nous montrer plus dangereux, a poursuivi le coach néerlandais. On l’a vu aujourd’hui par moments, mais on doit être meilleurs quand on doit faire le jeu. » Après 2 revers d’affilée, Manchester United a engrangé ses premiers points et sort de la zone rouge. Seizième au classement, MU devra, avec l’apport de sa nouvelle recrue Casemiro, retrouver plus de solidité pour espérer enfin lancer sa saison.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy