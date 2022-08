«Notre lac est infecté», «Stop au banditisme environnemental …» Tels étaient entre autres les inscriptions sur les banderoles des membres du collectif Takhawou Cayar. En brassards rouges pour la majorité, les membres du collectif avaient organisé samedi, une manifestation de rue pour dénoncer la pollution à grande échelle qu’effectue l’usine de transformation de poisson Barna Sénégal. «La population de Cayar est sortie manifester sa colère, son ras-le-bol quant à la situation qu’elle est en train de subir. En effet, son cadre de vie et son environnement sont totalement détruits par cette usine de production de farine et d’huile de poisson dénommée Barna Sénégal», a soutenu Mamadou Lèye, Secrétaire général du collectif. «Cayar ne peut pas cohabiter avec ces émissions d’odeurs nauséabondes et les évacuations d’eaux usées sur son sol», a-t-il poursuivi. Par centaines, les membres du collectif ont pris départ au quai de pêche pour rallier la devanture de l’usine. Malgré les «alertes lancées» à partir de 2018 sur l’impact négatif de l’usine dans la zone, le projet a été validé par les autorités au grand dam du collectif. «Le collectif Takhawou Cayar avait alerté sur les dangers que constituent ces usines tant sur le plan de la santé publique que sur le plan économique, avec les femmes transformatrices qui sont fortement concurrencées dans l’accès aux ressources halieutiques», a noté M. Lèye, rappelant le droit à un environnement sain que la Constitution garantit aux citoyens. «La population revendique ses droits et exige des autorités concernées, la fermeture immédiate de cette usine. Nous comptons saisir la Justice pour tout préjudice causé et exigeons réparation mais aussi que pareille situation ne se produise jamais», a posé le Secrétaire général du collectif. Takhawou Cayar, au-delà de cette manifestation, compte poursuivre le combat car refusant tout bonnement la cohabitation avec l’usine Barna. Boubacar Diallo, directeur de l’usine, pour sa part souligne que «c’est une usine leader au niveau de l’Afrique de l’Ouest. C’est à Barna Sénégal que vous voyez des types de machines spécialisées dans le traitement des odeurs et eaux usées. Toutes les normes environnementales sont respectées. Nous avons notre certificat de conformité environnementale. Et au niveau du ministère de l’Environnement, nous avons notre attestation d’exploitation».

