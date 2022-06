Tombé sous le charme du buteur de Benfica, Liverpool qui pourrait perdre Sadio Mané qui a des envies de départ, voudrait récupérer le joyau sud-americain. Selon Footmercato qui cite Record, les différentes sorties médiatiques des Reds au sujet de l’Uruguayen ont pour but de le convaincre de signer chez eux, lui qui ne cracherait pas sur un transfert à Anfield. Le média portugais précise que l’attaquant (32 buts et 4 assists cette saison) veut rejoindre Liverpool, impressionné qu’il est par l’ambiance et le jeu produit par le club de la Mersey. Nuñez aurait indiqué à Benfica qu’il avait choisi les Reds. Selon toujours la source, le vice-champion d’Angleterre prépare une offre de 100 millions d’euros pour l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2025. Il reste à savoir si ce montant pourrait convaincre les Portugais puisque d’autres écuries sont aussi aux trousses de l’Uruguayen, tels le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il resterait aux Reds de convaincre le club portugais, déjà que le joueur lui même, aimerait se produire du côté d’Anfield.

