L’e bonhomme en question, s’appelle Abdallah Ndour, le Sochalien. En l’absence d’Ismaila Jacobs blessé et qui avait bien palié la non sélection de Saliou Ciss depuis le Mondial, il fallait une alternative pour le poste de latéral gauche. Et Aliou Cissé a eu la bonne idée d’aligner l’ancien joueur du Racing Club de Strasbourg dans le couloir gauche de la défense des Lions. Et l’alternative fut crédible. Solide défensivement, le bondissant Abdallah Ndour a été de tous les bons coups venant du côté gauche. Passeur sur le 3ème but d’Ilman Ndiaye, il a été comme son pendant du coté droit, Youssouf Sabaly, l’un des détonateurs des offensives des champions d’Afrique. Pour sa première, le natif de Rufisque a épaté la galerie. On pourrait même dire, qu’Abdallah est un ancien de la tanière tellement il etait à l’aise dans son élément ce vendredi face aux Mambas. Ses montées ont été une équation pesante pour les partenaires de Vulanculos. Un bon match dans son attitude, offensif comme défensif. Une performance à renouveler pour le joueur du FC Sochaux Montbelliard, une alternative qui a été crédible et qui a son mot à dire dans ce couloir gauche de la défense des champions d’Afrique. Après son match très acceptable, le nouveau Lion de la Teranga s’est laché : « Très content surtout que c’était ma première. J’avais le devoir de faire un bon match pour lui (le coach) monter que je peux faire parti de l’effectif. Je suis satisfait du match en plus on a gagné avec la manière et j’ai donné mon maximun. Je suis très content. » A avoué le solide gaillard dans ses propos relayés par Wiwsport.

