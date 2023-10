les Jaunes de Nassr (4e, 22 pts) qui avaient battu Damac (2-1) lors de la 10ème journée, ont l’occasion de s’emparer de la deuxième place du championnat. En cas de succès en déplacement ce samedi face à Al Feiha, Al Nassr conduit par son trio Sadio Mané-Cristiano Ronaldo-Talisca, sera dauphin d’Al Hilal victorieux ce vendredi d’Al Ahli. Le Portugais meilleur buteur du championnat avec 11 buts et le Sénégalais (6 buts) pourraient améliorer leurs compteurs buts dans ce match. Au même moment, Habib Diallo et Al Shabab vont rendre visite à Abha (16e, 7 pts). L’international sénégalais, ancien de Strasbourg et les siens qui comptent 3 victoires, 1 nul et 5 défaites, essaieront d’enchaîner un second succès de rang après la victoire acquise devant Al Ta’ee (2-0) lors de la journée passée. L’ancien joueur de Génération Foot pourrait profiter de ce match pour améliorer son compteur et permettre à Al Shabab de gagner 3 places en s’emparant de la 8ème place.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy