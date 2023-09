Après 5 victoires de rang, qui faisaient suite à leurs deux défaites d’entrée, les Jaunes ont enchaîné un 6e succès, cet après midi, en déplacement face à Al Ta’ee lors du choc au sommet. Al Nassr a ouvert le score par le Brésilien Talisca sur service de Ronaldo (32e, 0-1). Les Locaux vont égaliser à 11 minutes du terme par Vura (79e, 1-1). Mais, l’inoxydable Cristiano Ronaldo va marquer le but de la victoire pour Al Nassr, sur penalty à trois minutes de la fin (87e, 1-2). Le Portugais compte déjà 8 buts et devient seul meilleur buteur du championnat. Du coup, les Jaunes de Sadio Mané (6 buts) , muet aujourd’hui après son but en Coupe face à Al Okhdoud FC, montent provisoirement sur le podium (3e, 18 pts+14), derrière son malheureux adversaire Al Ta’ee (2e, 19 pts+5) et Al Ittihad (1er, 19 pts+13).

