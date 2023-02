Dans la journée, la presse avait annoncé la bonne nouvelle en ce triste lundi 6 février. Selon le journal portugais A BOLA, l’attaquant ghanéen de 31 ans a été retrouvé vivant lors du séisme de magnitude 7,7 qui a secoué le sud de la Turquie (Kahramanmara?) et le nord de la Syrie, faisant plus de 2500 morts, selon les derniers chiffres des autorités locales, en plus de milliers de blessés et de déplacés (lire l’actualité associée). Cependant, après la joie place à la tristesse puisque Kerim Alici, le coéquipier d’Atsu, a annoncé sur son compte Instagram que le Ghanéen n’avait toujours pas été retrouvé. «Taner Savut et Cristian Atsu sont toujours sous les décombres. Nous avons besoin d’aide le plus tôt possible», a-t-il publié. Des propos sont relayés par tous les médias turcs, selon Footmercato.

