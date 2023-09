Battue au cours d’une partie où elle s’est procurée énormément d’occasion sans parvenir à secouer les filets gardés par l’excellent Mandrea, la sélection sénégalaise ne peut s’en prendre qu’à elle même après avoir fait preuve d’inéfficacité là où l’adversaire a été clinique. En conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé le coach des Lions, a évoqué le revers, avec philosophie. «Cette défaite va nous permettre de voir que rien n’est acquis. Oui, on est champion d’Afrique, on venait de gagner face au Brésil. Aujourd’hui, c’est un coup d’arrêt pour nous. Depuis neuf ans, on n’avait pas perdu ici. C’est un cycle qui s’arrête. Maintenant, à nous de repartir et recommencer un autre cycle à partir du mois d’octobre », a rappelé le meilleur coach d’Afrique en 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy