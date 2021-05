XALIMANEWS: Le Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer organise ce jeudi 27 mai à 10 heure à midi à Maison de la Presse à Dakar, une cérémonie de présentation de l’étude menée dans la région de Kédougou sur la thématique « Défis transnationaux et sécuritaires aux frontières Guinée-Mali-Sénégal : Entre vulnérabilités et résilience. Cas de la région de Kédougou ». Cette étude paraît dans un contexte sous-régional tendu avec l’émergence de nouvelles menaces et la dégradation de la situation politico-sécuritaire au Mali voisin.

