Dans son fameux discours intitulé « l’Islam & le monde », Al Maktoum interpréte à sa façon la formule « Iqra »‘ en ces termes : « La révélation, c’est l’art de savoir raconter le déroulement d’une aventure. » Une citation qui mérite une réflexion profonde et dépourvue de toute conception erronée.

L’ Art de Savoir Raconter Le Déroulement d’Une Aventure

Pour Serigne Moustapha Sy, il s’agit de raconter dans le sens de transmettre les paroles du divin avec une certaine singularité : un legs qui s’adresse directement à l’humain (nitt), contrairement aux prédécesseurs de Mouhamad (psl) qui, eux, avaient pour cible l’homme (doomou adama). Et il y’a que la naissance du Prophète de l’islam (psl) coïncide avec l’avènement de la droiture et de la vérité éternelle.

ADVERTISEMENT

Qui dit humain fait référence à cet « être supérieur » qui a su retourner au plus profond de lui afin de prendre conscience de l’évolution de sa structure interne. Une quête spirituelle à l’image d’une « manière providentielle de communiquer avec cette substance de qualité (âme) si longuement recherchée dans la matière grise de l’homme (cerveau), » pour reprendre les propos d’Al Maktoum. C’est plus que de la récitation !

Une Manière Providentielle de Communiquer

Il est de tradition que l’Etoile de Médine (psl) a pour centre d’intérêt le fait de faire du croyant un être qui puisse procéder, sous le regard de Dieu, à ce qu’Al Mourchid désigne par le concept d’examen de conscience.

Nous sommes aux champs de courses de Tivaouane, et l’auditoire est à la fois séduite et intimidée par la souplesse et la profondeur du verbe de son conférencier de Responsable Moral, celui là qui a su ériger la ville sainte de Tivaouane en centre d’élégance morale.

Le discours de ce Mawlid a ceci d’authentique : il aide à étreindre l’allégorie du chiffre 4, aussi vieille que le monde. Cela va des livres tels que le Zabour, la Thora, la Bible et le Coran, aux quatre mois symboliques de l’année, en passant par les quatre anges, les quatre Khalifs, les quatre points cardinaux, les quatre réacteurs des anges, les quatre écoles juridiques et, pour couronner le tout, la polygamie, avec le choix des quatre épouses orienté par vocation et non par passion. « Tout ceci se justifie à travers la quatrième position du Prophète (psl) », enseigne Serigne Moustapha Sy.

La communication providentielle se poursuit, et le Coran insiste sur des principes qui illustrent la portée de « Iqra », et étalés selon le Guide Moral comme suit : une capacité à se détourner de toute crise de mémoire, une conscience du rôle de sauveur joué par le livre saint, et ceci quelque soit la posture incarnée, une nécessité de faire du coran à la fois un tremplin pour la miséricorde et un remède aux maux, une protection contre tout mal pouvant nuire au croyant, et enfin un examen de conscience, afin de veiller sur les insuffisances en question.

De la Haute Science

‘ »La révélation, c’est plus que de l’enseignement. C’est de la haute science défiant les évènements et les bouleversements qui les accompagnent », poursuit Al Maktoum.

Entre les évènements (thèse) et les réalités qui s’ensuivent (antithèse), Mouhamad (psl) préfère avoir pour arme Azzikroul Hakim (synthèse). Et la Haute Science de s’ériger en bouclier face à la tendance faisant qu’une connaissance livresque prenne le pas sur un savoir (teirei bouye boukhe xam xam). Là, Imam Chaa Fi i préfère la franchise : « Mon savoir m’habite. Il s’installe confortablement dans un coin de ma mémoire. » Ce qu’Herriot interprète ainsi : « Mon Savoir est plus proche de moi que ma bibliothèque ! » Et Mawdo de s’insurger face au détracteur-pour ne pas dire détraqué- qui tente de le corriger en public : « En vérité, l’auteur que tu cites en référence s’est trompé dans ses écrits. »

La seconde dimension de « Iqra » s’oriente vers un aspect plutôt social (allouwa penthie mi). Elle a pour point de départ la volonté du ciel d’avoir Adam comme représentant sur terre, pour ensuite faire comprendre à la communauté des archanges qu’il lui faut une créature avec pour préoccupations des actes autres que des prosternations et exécutions d’ordre sous forme d’injonctions.

Le Prophète de l’islam (psl), quant à lui, valse entre humilité et légitimité face aux mécréants, lutte sous ordre du divin contre les vicissitudes pouvant nuire aux croyants.(djeuw borom pass pass), et ceci aux côtés de Khalifes dont les styles de leadership tout aussi différents servent en ce sens qu’ils incarnent les mêmes principes.

Maam Cheikh

[email protected]