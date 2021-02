Accusé de soutenir le Mauritanien Yahya et le Sud Africain Patrice Motsepe, au détriment des deux autres candidats, Me Senghor et l’Ivoirien Jacques Anouma, le président de la FIFA agit en coulisses et évite d’évoquer le sujet en public. Son déplacement au Sénégal, qui n’était pas prévu dans le calendrier, semble entrer dans une stratégie de réponse face aux accusations de parti pris.

