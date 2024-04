Gouvernement Sonko 1 : Nouvelle configuration et fusion de plusieurs départements ministériels

XALIMANEWS- Avec le gouvernement de Sonko 1, une nouvelle configuration de l’appareil d’Etat a vu le jour. Avec 25 ministres contre 34 sous le régime de Macky Sall, plusieurs réaménagements et fusionnements de départements ministériels ont été opérés pour en faire un gouvernement restreint.

A noter que le ministère des collectivités territoriales est, dès lors, rattaché à celui de l’urbanisme. Il donne la nouvelle appellation du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire. Il est, ainsi, dirigé par Balla Moussa Fofana.



Quant au département de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il est rattaché à celui de l’élevage. Il est confié au Dr Mabouba Diagne. La grande surprise du Chef est le secteur de la Culture également qui ne dispose plus d’un département exclusif. Les projets et dossiers culturels vont, désormais, rejoindre le département des sports et la jeunesse avec l’appellation du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Il sera dirigé par Mme Khady Diène Gaye. Au même titre, le ministère du Commerce est désormais rattaché à l’Industrie dans un département qui est, désormais, piloté par Serigne Gueye Diop.