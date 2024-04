Nouveau gouvernement : Pastef en force !

XALIMANEWS- Des visages connus, des compétences reconnues ! Pastef a sorti sa grande artillerie pour être bien représenté dans le gouvernement. Même si l’actuel Premier ministre avait souligné, alors en campagne électorale, qu’il n’est pas question de procéder à un partage du gâteau, l’on peut deviner aisément, avec l’absence de plusieurs pontes, qu’il s’agit de mettre les hommes qu’il faut à la place qu’il faut.

Ainsi, huit responsables du parti occupent des ministères régaliens dans le gouvernement. Il s’agit de : Maimouna Dieye (Famille), Khady Diene Gaye (Sports et culture) Yacine Fall (ministre de l’Intégration africaine et des affaires étrangères), Birame Souleye Diop (ministres du pétrole et de l’énergie), Daouda Ngom (ministre de l’Environnement), Olivier Boucal (ministre de la Fonction publique), Malick Ndiaye (ministre des Transports terrestres et aériens), Aliou Sall (ministre de la Communication et des Télécommunications).

Par ailleurs, on note la présence d’alliés comme Cheikh Tidiane Dièye (ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement), Abdourahmane Diouf (ministre de l’Enseignement supérieur) et Moustapha Guirassy (ministre de l’Éducation).

Aminata Touré, Aïda Mbodji et Habib Sy sont les grands absents. Pour sa part, l’ancienne Première ministre et superviseur de la campagne du candidat Bassirou Diomaye Faye aurait décliné le poste de ministre des Affaires étrangères.

En définitive, ceux qui n’ont pas été « servis » peuvent attendre les autres nominations aux agences et directions dans les prochains jours.