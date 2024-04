Handball-31e Super Coupe d’Afrique /Final Four Oran : chez les Hommes Al Ahly conserve son titre devant son grand rival le Zamalek (23-21), Primeiro Agosto détrône Petro Luanda en Dames (31-28)

XALIMANEWS-Dans le cadre des 31èmes Super Coupe d’Afrique Hommes et Dames de handball qui se sont tenues à Oran (Algérie), les Tenants du titre, les handballeurs d’Al Ahli ont conservé leur couronne face à leurs rivaux cairotes du Zamalek, chez les Messieurs (23-21), tandis que chez les Dames, dans une finale opposant aussi deux clubs angolais, le Primeiro de Agosto a détrôné le Petro Luanda (31-28),

Et Al Ahly conserva son titre. Opposés en finale face à leurs rivaux de la même capitale Caire, les Rouges ont conservé leur couronne, pour leur 7ème sacré dans la compétition. Malgré leurs 12 titres précédents, les joueurs de Zamalek n’ont pas réussi à décrocher une 13ème couronne. La finale s’est décidée lors de la seconde période après une première mi-temps à égalité parfaite (10-10). Sous la houlette du MVP de la finale Abd El Rahman Ali Sayed (n°10), les Rouge ont inscrit 13 buts contre 11 pour leurs adversaires, scellant ainsi la victoire avec un score final de 23 à 21.

Chez les Féminines dans une finale 100% angolaise, pas de 19e titre pour les handballeuses du Petro Luanda qui n’ont pas enchaîné un second sacre de rang. La faute à leurs compatriotes du Primeiro de Agosto. Après une première mi-temps équilibrée et âprement disputée (13-13), le Primeiro mieux dans le jeu, va infliger un 18-15 à l’adversaire, pour finalement s’imposer (31-28). La victoire du Primeiro qui remporte du coup son 7ème sacré, porte les empreintes de Martins Mario (8 buts), José Machado (5 buts), Palmira Do Rosario (5 buts), Wambinga Guialo (5 buts), et Carla Belo (4 buts). Le Petro Luanda, détrôné et qui ne vas pas remporter un 19ème titre dans la compétition, se console avec Vilma Pegado, MVP du match avec 11 réalisations. Cette dernière a été bien secondée par Gustavo Chelcia (5 buts) et Venancio Stefania (4 buts), mais en vain.

Résultat de la Finale Final Four Dames :

Primeiro Agosto/Petro Luanda (31-28)

Résultat de la Finale Final Four Hommes

Zamalek/Al Ahly (21-23)

Résultats demi-finales Dames

Primeiro de Agosto/DGSP (33-24)

Petro Luanda/Al Ahly (26-23)

Résultats demi-finales Hommes

Zamalek/JSK (41-29)

Al Ahly/BMC (38-21)