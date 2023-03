Déjà assuré d’être sacré champion de la phase aller avant cette 7e journée, Diamono (1er, 21 pts+45) s’est offert un énième succès en battant la Renaissance de Tivaouane (36-26) ce dimanche. Portée par Sokhna Ndoye créditée de 12 réalisations, bien épaulée par Aminata Dia Mia (7 buts), Mayrame Gaye 5 buts) et Haby Ndiaye (4 buts), la formation de Ndiarème de Guédiawaye a balayé la formation de la cité réligieuse (36-26), qui n’a fait illusion que durant les 20 premières minutes, où elle est parvenue à accrocher son adversaire (6-6, 8-8). Avec cette défaite, les partenaires de Birima Coumba Ndiaye (7 buts) et Awa Ndiaye (6 buts) restent lanterne rouge (8e, 8 pts-30). Après le leader, c’etait autour de Disso de se frotter au Golf pour le choc de la banlieue. Ce derby a tenu le public en haleine, avant que Disso ne lache son adversaire dans les dernières minutes. Sous la guide d’une Bineta Cissé de gala, créditée de 8 buts dont 3 des 4 premières réalisations de son équipe et meilleure marqueuse du match, la formation coachée par Adama Samb a sorti le bleu de chauffe pour s’adjuger les 3 points après 3 nuls de rang. Après une première période très indécise durant les 20 premières minutes, Disso est parvenue à aller à la pause avec 3 buts d’avance (14-13), malgré la bonne tenue de Ndeye Sokhna Sene créditée de plusieurs arrets dans les cages de Golf. De retour des vestiaires, les championnes de 2021 vont faire face à la revolte de Golf impulsée par Rokyatou Traoré (6 buts), qui maintenait son équipe à flot en parvenant toujours à reduire la marge. Mais, dans l’équipe de Disso, Dianke Sané qui avait avait suppléé Fama Sall dans les cages était en état de grâce. Cette dernière de par ses arrêts écoeura les golfoises et permit à son équipe de remporter ce choc. Du coup, Disso d’Aissatou Mané, qui a marqué 6 fois, se telance (3e, 16 pts+12) alors que Golf dégringole (5e, 13 pts-5). A Saint Louis ce samedi, Djadji Sarr de Khady Top et Khady Lo, créditées de 6 et 5 buts, est devenu dauphin du leader (2e, 16 pts+15) après avoir disposé (27-24) de la formation du DUC, battue malgré les 10 buts d’Absatou Ciss. Les Étudiantes descendent de 2 crans au dessous (4e, 14 pts+9), délogées par leurs adversaires. Enfin, l’ISEG Sport (6e, 12 pts-25) s’éloigne de la zone dangeureuse en obtenant un second succès (26-24) devant l’Olympique de Diourbel (7e, 8 pts-10).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy