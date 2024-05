Handball-Championnat Élite Dames/J7 : un DUC très revanchard corrige Toubacouta (33-20) et se replace, Disso pour conforter son fauteuil face à Diourbel ce dimanche, Diamono pour enchaîner face à un Gaston Berger en confiance

XALIMANEWS-Ce samedi le DUC qui était en mauvaise posture, est allé s’imposer de très belle manière en laminant (33-20) Toubacouta qu’il double au classement. Ce dimanche à Diourbel, le leader Disso cherche à renouer avec le succès lors de son déplacement contre la lanterne rouge l’Olympique pour conforter son fauteuil, tandis que Diamono vise une nouvelle victoire face à un Gaston Berger en confiance.

Cet après-midi, les Étudiantes du DUC ont mis le bleu de chauffe lors d’une confrontation où elles devaient se montrer à la hauteur. Opposée à Toubacouta qui le devançait au Classement, la formation estudiantine a réussi une très belle opération en réussissant à obtenir un coup double. En plus d’avoir gagné largement (33-20), les Étudiantes devançent leurs adversaires du jour au classement. Lors de ce succès éclatant, les cadres ont répondu bien présentes, telles que Oumou Dione (6 buts), Safietou Diatta (5 buts), Absatou Cissé (5 buts) et Coumba Sy Diakhaté (4 buts), chez les Vaincues, Seules Rose Diatta (9 buts) et Anta Cissokho (4 buts) ont surnagé au naufrage. Ce dimanche, en dehors de l’attraction principale Golf/Djadji Sarr (traitée précédemment), le match entre l’Olympique de Diourbel et le leader Disso, à Diourbel, semble pencher en faveur des Dakaroises, qui sont créditées de cinq victoires consécutives et un nul, alors que les Diourbeloises ont enregistré six défaites, dont une par forfait. Après son match nul contre Gaston Berger lors de la journée précédente, Disso, leader du championnat avec 17 points et une différence de buts de +30, tentera de maintenir sa position en tête. Dotée de la meilleure défense (129 buts encaissés) et de la deuxième meilleure attaque (159 buts marqués), l’équipe guidée par Astou Mbaye, Amy Konaté, Rokhy Dione et Marième Diène devrait avoir l’avantage sur la jeune équipe locale, emmenée par Daba Ngom, Aïcha Paré et la prometteuse Amy Ciss. Enfin, toujours le dimanche, le champion en titre Diamono accueillera Gaston Berger. Les joueuses de Moussa Sy, emmenées par le duo prolifique Sokhna Ndoye et Adja Dior Niang, chercheront à poursuivre leur série de victoires après avoir battu l’Olympique de Diourbel. Pour rester dans la course au titre, les coéquipières de Sokhna Saï Dione et Awa Sarr Seck devront afficher un meilleur niveau de jeu face à une équipe de Gaston Berger confiante après son match nul contre Disso.

Programme de la 7e Journée :

Dimanche Jardin public de Rufisque

16h 30 Golf/Djadji Sarr

18h 00 Diamono/Gaston Berger

À Diourbel

15h30 O Diourbel/Diss

Classement provisoire après Toubacouta/DUC

1 Disso (17 pts, +30)

2 Golf (15 pts, +27)

3 Diamono (15 pts, +14)

4 Djadji Sarr (14 pts, +22)

5 Gaston Berger (11 pts, -2)

6 DUC (11 pts+3)

7 Toubacouta (11 pts-27)

8 O Diourbel (5 pts, -67)