Handball-Championnat Élite Dames/J8 : Golf créé la sensation et fait tomber le leader Disso, Diamono renverse le DUC, Djadji Sarr enchaine et Gaston Berger surprend Toubacouta

XALIMANEWS-La 8e journée du championnat a été marqué par la première défaite de Disso (26-22), survenue devant Golf. Diamono a renversé le DUC (27-26) en fin de match et revient à la hauteur du leader. Djadji Sarr conforte sa 3e place en battant (35-23) l’Olympique de Diourbel alors que Gaston Berger est allé prendre sa revanche sur Toubacouta (28-24).

Grande surprise ce samedi au jardin public de Rufisque. Le leader invaincu Disso a perdu contre Golf, qui conforte sa 4e place. Privées de Rokhy Dione et Marième Diène suspendues, Disso a souffert, devant un adversaire, amputé aussi de son pivot Mame Anta Bathily. Le match a commencé intensément, avec Golf menant 15-10 à la pause. Fatou Coundoul et Aminata Dia la meilleure buteuse du match (14 buts) ainsi que l’excellente Ndeye Sokhna Sène dans les cages ont été décisives pour Golf, qui s’est imposé avec une victoire de 28-24 lors d’une belle prestation collective, infligeant à Disso sa première défaite de la saison.

Auparavant en première heure, le champion en titre Diamono, balloté et dominé, a renversé une situation compromise face au DUC. En première mi-temps, les protégées du duo Habib Gueye-Youssou Sangharé menaient de deux buts d’écart (14-12). Le DUC a continué à contrôler le score après la reprise, mais Diamono a égalisé (16-16, 37e). La formation estudiantine restait en tête et avait une avance de 2 buts à 6 minutes de la fin (25-23). Cependant, dans les derniers instants, Absatou Ciss et ses coéquipières ont perdu le contrôle. Diamono a égalisé dans la dernière minute (26-26), puis Fatou Kiné Ndiaye a marqué le but de la victoire (27-26). Chez Diamono, Sokhna Ndoye et Mayrame Gaye se sont distinguées avec 7 buts chacune. Au DUC, Absatou Cissé (7 buts) et Fatou Badji (4 buts) ont bien performé. Avec cette victoire, Diamono qui compte 21 points revient à la hauteur de Disso qui le devance au goal average (+36 contre +18). Toujours ce samedi, mais à Toubacouta, Rose Diatta et ses coéquipières ont été dominées à domicile (28-24) par Ndeye Coumba Niass et compagnie. Gaston Berger prend du coup sa revanche sur un adversaire qui l’avait battu à l’aller et gagne une place dans le classement.

Pour le dernier match de la 8ème journée, Djadji Sarr a dominé l’Olympique de Diourbel (35-23) à Saint Louis, ce dimanche. Menées par Marième Ndiaye et Khady Lo (8 buts chacune) ainsi que Ndeye Fatou Sow (7 buts), les joueuses locales ont surpassé leurs adversaires. Côté Diourbel, Mame Diallo (7 buts) et Maimouna Sarr (4 buts) ont été les plus performantes. Cette victoire permet à Djadji Sarr (3e, 20 pts+36) de se rapprocher à un point du duo de tête Disso-Diamono.

Résultats 8e journée Dames :

DUC/D iamono (26-27)

Golf /Disso (26-22)

/Disso Toubacouta/ Gaston Berger (24-28)

Djadji Sarr/O Diourbel (35-23)

