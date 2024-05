L’Union européenne a accordé 30.000 visas aux Sénégalais en 2023

XALIMANEWS- Malgré certaines critiques, les chiffres du nombre de visas accordées aux Sénégalais dans l’espace Schengen est en hausse. L’ambassadrice de Belgique au Sénégal, Hélène De Bock, a révélé lors d’une conférence de presse que 30.000 nouveaux titres de séjour ont été accordés à des ressortissants sénégalais en 2023 par les pays de l’Union Européenne.

L’ambassadrice a également souligné qu’elle était consciente de la difficulté pour les demandeurs sénégalais d’obtenir un rendez-vous pour un visa. « Nous sommes très conscients des difficultés qui existent pour obtenir un rendez-vous. Il y a deux choses qu’il faut distinguer. Il faut distinguer la question de la prise de rendez-vous qui s’effectue (via) un opérateur extérieur et la gestion des dossiers », a déclaré l’ambassadrice de Belgique au Sénégal, Hélène De Bock citée par Les Echos.

La France, destination préférée des Sénégalais

La France est le pays avec le plus grand nombre de visas déposés par les demandeurs sénégalais en 2022. Sur un total de 56.866 demandes de visa déposées, 27.556, soit 48%, ont été déposées auprès des autorités françaises. L’Espagne (9467) et la Belgique (5009) suivent respectivement en deuxième et troisième pays, tandis que l’Autriche, la Pologne et la Grèce ont enregistré le moins de demandes enregistrées pour 2022.

L’une des plus grandes communautés étudiantes de France est originaire du Sénégal. Après la Chine, le Maroc, l’Algérie et l’Italie, le Sénégal est le cinquième pays d’origine des étudiants en France. On estime que 5300 visas étudiants ont été accordés par les autorités françaises en 2022.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, avait précédemment révélé que le taux d’acceptation des visas de court séjour en 2022 était supérieur à 62%, indiquant que plus de la moitié des demandes déposées par les ressortissants sénégalais avaient été approuvées. En outre, l’ambassadeur affirme que le nombre d’étudiants en France a augmenté de 62% au cours des cinq dernières années.