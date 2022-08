XALIMANEWS-Ce samedi, en finale de Championnat régional Dames, un Centre Fatou Diop de gala a disposé de Sacré-Coeur HBC (29-20), pour remporter la suprématie de Dakar. Après la finale perdue de l’édition 2021, les pensionnaires du terrain Disso remportent leur premier trophée.

Finaliste la saison dernière et battu par Golf HBC, le Centre Fatou Diop nourissait le rêve légitime de remporter le titre régional Dames cette année. Opposées à Sacré-Coeur HBC, les pensionnaires du terrain Disso, avaient en face d’elles, de sacrées clientes qui avaient sortie la redoutable équipe de Yeumbeul en demies-finales. Devant un nombreux public, et dans une ambiance festive, la finale a demarré avec une bonne entame des partenaires de Marie Thérèse Coly Maité, qui mènent les débats, (1-0, 2-0), guidées par l’internationale U18 sénégalaise Mame Mboup Gueye, le temps que l’excellente Johanna Correa commence son show, d’abord en retablissant l’équilibre (2-2), avant de sonner la révolte après avoir vu Sacré-Coeur, mener (5-2, 5-3, 6-4). Mais apres quelques réglages tactiques, les protégées de Talla Diagne et Mass Ba vont égaliser, pour mener pour la première fois à la marque (7-6,) et aller à la pause avec 6 points d’avance (15-9).

Dès la reprise, la connexion haut débit Johanna Correa/Odile va faire son effet. Le Centre Fatou Diop, malgré un sursaut d’orgueil adverse, sous la houlette de Johanna Correa la meilleure marqueuse du match (9 réalisations) bien épaulée par Rosalie Mendy (7 réalisations), Odile Gomis (6 réalisations), Agnes Sylva créditée de la meilleure realisation du match (4 réalisations) et l’excellente gardienne Maimouna Badji, va se sublimer pour repousser les velléités adverses et remporter finalement la partie, par 9 buts d’ecart (29-20). Du coup, après avoir loupé le sacre l’année dernière, la jeune pousse issue de Guédiawaye, remporte enfin le titre régional et capitaine Nadège Mendy peut aller soulever le trophée. Après les pleurs de 2021, joie et liesse ont envahi les coéquipières de Khady Ngom.

Ce choc entre Mondialistes U18 senegalaises, a tourné en faveur de Ndeye Rokhaya Ndiaye Diop, au détriment de Mame Mboup Gueye créditée de 5 rafales et Salimata Fall qui a comptabilisé 4 réalisations, les 2 meilleures scoreuses chez les Perdantes.

Chez les vainqueures, Johanna Correa et Maimouna Basji, ont remporté les titres de meilleure joueuse et meilleure gardienne du match.

ADVERTISEMENT

Après la rencontre, le coach Talla Diagne a montré sa satisfaction et son soulagement. « On n’imaginait pas perdre une seconde finale régionale de rang. Après le revers de la finale de l’édition 2021, nous avions su tirer des enseignements, ce qui nous a permis de revenir plus forts et de remporter le titre cette cette fois çi. Nous sommes soulagés. Je remercie les joueuses qui ont été admirables en respectant toutes les consignes. Je ne peux aussi oublier la population de Guédiawaye, nos donateurs, supporters, tous ceux qui ont contribué à ce sacre. » A-t-il lâché. De son côté, la MVP de la finale Johanna Correa s’est montrée très philosophe, « Nous étions bien préparées pour cette année, après la defaite de la saison passée face à Golf. Nous avions redoublé d’efforts pour parvenir à notre rêve qui etait de s’adjiger ce titre régional. Pour ma performance individuelle, c’est le travail de tout un groupe. C’est notre collectif qui m’a permis de réaliser cette performance. Mes coéquipières ont été exceptionnelles et nous formions une famile soudée. » Chez les Perdantes, Mame Mboup Gueye, créditée de 5 réalisations, s’est exprimée sur la finale. « Nous étions venues pour gagner, mais le bon Dieu en a décidé autrement. C’est trop dur certes, car c’est notre première finale, mais nous comptons revenir plus fortes la saison prochaine. Je félicite du coup ma coéquipière en équipe nationale U18, Daba Ndiaye. » A-elle lâché.

Johanna Corréa MVP de la finale

Maimouna Badji meilleure gardienne de la finale

Finale Championnat Régional Dames 2022

Samedi 20 aout 2022

Stadium Amadou Barry de Guédiawaye

Sacré-Coeur/ Centre Fatou Diop (20-29)