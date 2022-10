« Quand les commerçants disent qu’on augmente les prix du transport à cause du carburant, ce sont des histoires qu’ils racontent. Il faut qu’ils arrêtent. Le prix du gasoil n’a jamais augmenté mais plutôt, celui du super. Encore que là encore, on n’a même pas atteint le prix normal qui est de 1 125 FCFA. Et jusqu’à présent, on le vend à 890 francs. Donc il y a toujours un gap et cela, c’est l’Etat du Sénégal qui le supporte », a-t-elle indiqué.

