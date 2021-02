XALIMANEWS- En analysant lucidement l’actualité du Sénégal, j’ai remarqué que Ousmane Sonko est l’homme le plus détesté par les médias et en même temps l’homme politique le plus aimé des sénégalais. Ceci montre le grand fossé qui est entrain de se creuser entre les sénégalais et les médias.

