Les filles sont prêtes pour une décennie d’accélération des progrès en leur faveur. Il est temps pour nous tous d’assumer nos responsabilités – auprès des filles et envers les filles – et d’investir dans un avenir qui reconnait leur capacite? d’action, leur leadership et leur potentiel.

Le 11 octobre, c’est la Journée Internationale de la Fille.

L’année 2022 marquera le 10e anniversaire de la Journée internationale de la fille. Au cours des dix dernières années, les gouvernements, les décideurs et le grand public ont accordé une attention accrue aux questions qui concernent les filles, et ces dernières ont eu davantage d’occasions de faire entendre leur voix sur la scène mondiale. Pourtant, les investissements en faveur des droits des filles demeurent limités, et une multitude de défis – exacerbés par les crises contemporaines liées aux changements climatiques, à la pandémie de COVID-19, aux conflits et aux situations humanitaires – empêchent toujours les filles de réaliser leur potentiel. Partout dans le monde, elles se heurtent encore à des obstacles sans précédent qui menacent leur éducation, leur bien-être physique et mental, et les systèmes de protection dont elles ont besoin pour se prémunir de la violence.

La violence contre les filles est encore répandue, bien qu’elle ne soit pas documentée de manière cohérente. Certaines normes sociales contribuent au maintien de pratiques néfastes envers les filles, notamment les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants.



Partout dans le monde, la crise alimentaire et la pandémie de COVID-19 ont bouleversé notre quotidien. Dans un pays comme le Sénégal, ces multiples crises ont créé une pression supplémentaire importante sur les familles et ont exacerbé les vulnérabilités des populations touchées. Les progrès durement acquis dans la promotion des droits de l’enfant sont menacés.



En ce moment critique, plus que jamais, nous devons rester unis pour que la Journée internationale de la fille renforce et recentre les droits de l’enfant au cœur de toutes les priorités.



Toute action entreprise doit donner la priorité aux besoins des enfants et particulièrement des filles.

ADVERTISEMENT

Les organisations membres de la coalition Joining Forces, l’UNICEF et la CONAME appellent l’ensemble des parties prenantes – les partenaires gouvernementaux, les partenaires au développement et de la société civile à soutenir toutes les facettes des opportunités des filles, y compris leur autonomisation, à garantir l’accès à l’éducation et la priorité au développement économique inclusif. L’éducation étant le principal indicateur d’opportunité d’une fille, elle permet de réduire son risque d’être donnée en mariage. Un enfant vivant dans un pays où les opportunités d’éducation sont les plus faibles à 60% plus de chances d’être une enfant mariée, par rapport à un enfant qui vit dans un pays où les opportunités d’éducation sont les plus élevées.



Nous réaffirmons également notre engagement à soutenir le gouvernement pour accélérer les efforts visant à protéger et réaliser les droits des filles en s’attaquant aux obstacles critiques de leurs droits, notamment en prévenant et en combattant les mariages d’enfants, les autres formes de violences sexistes et de violence à l’encontre des filles. Le Gouvernement doit également prendre des engagements budgétaires inclusifs, favorables à la promotion des droits des enfants et à un financement équitable pour les filles.

Nos Organisations félicitent le Gouvernement pour l’adoption de l’Agenda national de la fille et l’appellent à investir dans sa mise en œuvre dans un partenariat étendu à tous les acteurs y compris les filles elles-mêmes. Cependant, nos Organisations rappellent aussi au Gouvernement, l’urgence d’adopter le code de l’enfant, de financer et de mettre en œuvre le Plan d’action nationale pour l’abandon du Mariage des enfants et d’institutionnaliser le Parlement National des Enfant.



Nous réaffirmons notre disponibilité à accompagner le gouvernement vers la réalisation de ces priorités absolues pour une meilleure réalisation des droits des enfants et notamment des filles.



Les organisations membres de la coalition Joining Forces, l’UNICEF et la CONAME collaborent avec les filles, leurs familles et communautés et les autorités pour la création d’un environnement sûr où les filles peuvent réaliser leur plein potentiel dans la dignité. La réalisation effective des droits des filles demande des réponses multisectorielles. En investissant dans l’éducation de nos filles, nous leur offrons la chance d’avoir des meilleures perspectives économiques, de réaliser leurs rêves d’avenir et de réinvestir plus tard dans leurs propres familles et communautés.

Investir dans la promotion et la protection des droits des filles c’est investir dans l’avenir de la nation!

Tribune libre commune des organisations membres de la coalition « Joining Forces » – Agir Ensemble, l’UNICEF et la Coalition Nationale pour l’Abandon du Mariage des Enfants à l’occasion de la Journée Internationale de la Fille.

A propos du consortium « Joining Forces » – Agir Ensemble

En 2018 les six ONG internationales centrées sur l’enfance, à savoir ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Villages d’Enfants, Terre des Hommes et World Vision International, ont noué un partenariat au niveau mondial pour travailler ensemble, pour et avec les enfants, en vue de faire progresser l’agenda des droits de l’enfant dans le monde à l’horizon 2030. Au Sénégal, le consortium accueille également EDUCO, membre de la ChildFund Alliance, ainsi que la Coalition Nationale des Associations et ONG en faveur de l’Enfance (CONAFE Sénégal) et l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS).

À propos de l’UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

A propos de la CONAME

La Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile pour l’abandon du Mariage des enfants au Sénégal est une alliance de 32 organisations de la société civile fondée en 2017 qui plaide pour l’abandon du mariage des enfants au Sénégal.