Kaolack : Alerte sur la consommation de cuisses de poulets contaminés sur le marché

XALIMANEWS- C’est une alerte rouge, signale t-on à Kaolack, précisément à Keur Madiabel où les aviculteurs avisent sur la consommation des cuisses de poulets qui inondent le marché. Ces derniers suspectent, notamment, ces cuisses d’être contaminées par la grippe aviaire.

« Les cuisses de poulets coûtent moins cher et bon nombre de ménages préfèrent cette volaille. Mais ils sont contaminés par la grippe aviaire qui impacte sur la santé des populations. Nous avertissons sur ce danger parce que ces cuisses inondent les marchés actuellement et il faudrait que les agents du service d’hygiène intensifient le contrôle afin d’interdire la vente de ces cuisses importées qui sont formellement interdites », a dénoncé Amath Diakhate Niass, le porte parole des aviculteur de Keur Madiabel sur la Rfm.

Pour éviter le pire, rapporte Seneweb qui le cite, il exhorte les ménages sénégalais à promouvoir le consommer local.

»J’invite les sénégalais à se méfier de ces cuisses là et à consommer les poulets de chairs élevés par les acteurs locaux ».

Par ailleurs, les services du ministère du Commerce ont réagit. Le chef de la division consommation et de la sécurité des consommateurs, Bakary Ndiaye précise, sur les ondes de la RFM, que ces cuisses de poulets sont entrées frauduleusement dans le pays. Dans la même foulée, il annonce qu’un contrôle strict va être mené sur le terrain car, selon lui, l’importation des cuisses de poulets est interdite depuis 2005.

‘’Les cuisses de poulets si elles existent sur le marché, ça veut dire quelles sont entrées de façon frauduleuse parce que depuis 2005, il y a un arrêté interministériel entre le ministère de l’Elevage et celui du Commerce qui interdit formellement l’entrée de ces cuisses de poulets au niveau du territoire national. Maintenant la localité Kaolack est un peu proche de la frontière d’un pays voisin, ce qui favorise souvent l’entrée de ces cuisses de poulets de façon frauduleuse’’, a-t-il fait noter.