Kenya : trois jours de deuil national après le crash d’avion qui a tué le chef des armées et neuf militaires

Au Kenya, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national après le crash d'avion qui a tué le chef des armées et neut autres militaires.

Le Kenya a entamé ce 19 avril 2024 trois jours de deuil national après la mort dans un accident d’hélicoptère de son chef des armées, Francis Mondial Ogolla (61 ans) et de neuf hauts responsables militaires.

« Aujourd’hui à 14h20 (11h20 TU), notre nation a vécu un tragique accident aérien dans la région de Sindar (…) dans le comté d’Elgeyo Marakwet. Je suis profondément attristé d’annoncer le décès du général Francis Omondi Ogolla, chef des Forces de défense kényanes », a déclaré le chef de l’État kényan William Ruto à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité qu’il avait convoqué en urgence. « Avec lui, lors de l’accident, se trouvaient onze autres vaillants militaires, neuf qui sont également décédés avec lui et deux survivants. Notre pays a perdu l’un de ses généraux les plus vaillants. Nous avons aussi perdu de vaillants officiers. La disparition du général Ogolla est est douloureuse pour moi – et la peine causée par ce décès est certainement partagée par tout le peuple kényan », a-t-il ajouté.

Selon Radio France internationale qui cite le chef de l’État kenyan, ces responsables militaires étaient en visite dans cette région située à 400 kilomètres de Nairobi notamment pour « rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre de l’opération Maliza Uhalifu », (« mettre fin à la criminalité », en swahili) destinée à combattre les groupes de bandits qui y sèment la terreur, a précisé le chef de l’État. L’accident a eu lieu alors qu’ils alors qu’ils partaient inspecter les travaux de construction d’un centre de formation de recrues dans le comté voisin de Uasin Gishu, rapporte le média français, qui précise que l’appareil s’est écrasé peu après le décollage. L’armée de l’air a dépêché une équipe d’enquêteurs pour établir les causes de l’accident.