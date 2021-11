Le président du Think Thankv Afrikajom est préoccupé par la situation de son compagnon de lutte en 2011 contre le troisième mandat du Président Abdoulaye Wade. Alioune Tine exprime sa grave préoccupation face à la situation du rappeur et activiste Kilifeu. Selon lui, le membre du mouvement Y en a marre a arrêté de s’alimenter et sa famille n’arrive même plus à le joindre. Pour éviter le pire, Alioune Tine invite les autorités à lui accorder la liberté provisoire pour raison humanitaire.

