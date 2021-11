PS: Alors que j’écrivais cet article, la nouvelle est tombée du décès de notre ami et camarade Abdourahmane Ndiaye. Militant pionnier de l’APR, compagnon constant du Président Macky Sall, Ndiaye fut à la fois solaire et exemplaire dans le village pas toujours apaisant de la politique. Je salue ici, dans le « souvenir poussiéreux » du politique, de l’intellectuel et de l’écrivain, notre défunt compagnon et présente mes condoléances à sa famille, au Président Macky Sall, dont il était un Conseiller spécial, et à tous les camarades de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar.

