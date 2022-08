On a vu de plus en plus de critiques portant sur le déficit commercial entre la Chine et le continent africain et Beijing y a répondu ces dernières années en proposant de créer des zones économiques spéciales qui seraient des zones d’industrialisation où des industries chinoises s’installeraient qui permettraient de développer le secteur industriel africain. (…) Mais ce qu’on constate dans la réalité, c’est que souvent ces zones économiques ne sont pas très industrialisantes et puis y a beaucoup de problèmes de mise en œuvre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy