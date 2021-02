XALIMANEWS- La journaliste Maimouna Ndour Faye dit être victime de menaces de mort et de chantage. Cette dernière qui s’est confiée à nos confrères de la RFM alerte le Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal ( Synpics). « Depuis la semaine dernière, à chaque fois que la 7TV reçoit un invité à charge dans le dossier Sonko, des gens menacent d’envahir la télévision. Mais, maintenant ils viennent jusqu’à la page personnelle pour me faire des menaces glaçantes. Cette situation est grave et avant que les choses ne débordent, nous voulons alerter. Que ceux qui profèrent ces menacent sachent que ce sont les règles du jeu démocratique et que nous ne faisons que faire notre travail de journaliste », indique la patronne de 7TV.

