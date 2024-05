Le groupe de médias de Trump a perdu 327 millions de dollars au premier trimestre

XALIMANEWS- La société de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), cotée à Wall Street depuis fin mars, a annoncé lundi avoir perdu plus de 300 millions de dollars au premier trimestre 2024.

Le groupe a enregistré une perte nette de 327,6 millions de dollars de janvier à mars, contre une perte nette d’un peu plus de 210.000 dollars à la même période l’an passé, selon un communiqué.

Sur ces trois mois, TMTG, dont le principal actif est le réseau social Truth Social, n’a engrangé que 770.500 dollars de chiffre d’affaires.

Coté à la Bourse de New York depuis le 26 mars, le groupe de médias du candidat républicain à la Maison Blanche est désormais tenu de publier ses résultats trimestriels.

Pour faire son entrée à Wall Street, TMTG avait fusionné avec Digital World Acquisition Corp (DWAC), un véhicule coté, ou SPAC, dont le seul but est de permettre à une société d’accéder plus facilement à la Bourse.

Cela a coûté plus de 6 millions de dollars au groupe de Donald Trump, quadruplant la perte opérationnelle par rapport au 1er trimestre 2023, à 12,1 millions de dollars.

« D’après les données fournies à TMTG, au 29 avril 2024, les actions de la société étaient détenues par plus de 621.000 actionnaires, dont la grande majorité sont des investisseurs particuliers », détaille l’entreprise dans son communiqué.

Le cours de Trump Media and Technology Group s’était effondré de plus de 70% après son introduction en Bourse, avant de rebondir à partir de mi-avril.

Cette chute avait amputé de plusieurs milliards de dollars la fortune de Donald Trump, qui contrôle 57,3% des actions de TMTG.

Le directeur général du groupe, Devin Nunes, ancien élu républicain, avait accusé des fonds spéculatifs de manipuler le marché pour faire baisser le cours de son action moyennant un mécanisme illégal.

Il a assuré lundi dans le communiqué que TMTG est « bien capitalisée ».

« Notre fonds de roulement positif nous permet d’explorer et de poursuivre un large éventail d’initiatives et d’innovations pour développer la plateforme Truth Social, y compris des activités potentielles de fusions et d’acquisitions », a-t-il ajouté.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de progresser dans le domaine du streaming TV en direct en développant notre propre réseau de diffusion de contenu », a encore commenté M. Nunes.

AFP