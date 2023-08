XALIMANEWS: Une vidéo devenue virale sur la plateforme You Tube avec plus de 32 mille vues informe que l’armée du Niger serait attaquée par celle du Nigeria, sous mandat de la CEDEAO. La vidéo postée le 24 août 2023 par la chaine You Tube dénommée @LETOGOLAIDURE, parle notamment de 106 voitures qui seraient abattues à la frontière. Après vérification, il se trouve qu’ils s’agissent d’images de l’armée nigériane certes, mais sorties de leur contexte, datant de 2019 et de 2020.

