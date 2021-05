Un avion pour Macky Sall, comme Me Wade à son époque ! L’élève et son maître Kif kif bourricot. Le règne des présidents libéraux coûte trop cher au peuple sénégalais. Au moment où l’on s’inquiète du train de vie dispendieux, comme un cheval fou, de l’État sénégalais, voici le président Macky Sall qui trouve le plaisir de se payer un avion neuf flamboyant. Ainsi, comme son prédécesseur libéral, le président Abdoulaye qui s’était fait payer aussi, un avion flambant neuf. On se le rappelle, après que le président Wade nous ait raconté un tas d’histoires à dormir debout parce que totalement fausses, sur l’avion présidentiel, la Pointe de Sangomar.

Alors que le président Diouf, rendons à César, ce qui appartient à César, s’est servi de la Pointe de Sangomar comme avion présidentiel plus de vingt ans, parce qu’il date du temps du président Senghor. Il n’est donc, absolument, pas faux de dire que les pouvoirs libéraux cherchent le pouvoir pour jouir de ses délices et s’enrichir immensément au détriment du peuple sénégalais. Ces derniers gouvernent dans l’opulence, mènent, un train de vie disproportionnel à la hauteur de notre économie réelle, qui fait totalement fi à nos priorités et urgences nationales du moment, la gabegie, le gaspillage, le pillage de nos maigres ressources et j’en passe.

Mais quelle est sérieusement la nécessité pour le président Sall, dans ces heures sombres de notre pays, de se payer un avion, à plus forte raison, neuf alors que le chômage sévit dans tout le pays, la santé publique dans cette période du Covid 19 manque de tout et inquiète plus d’un, l’Éducation nationale bat de l’aile, à travers l’école sénégalaise avec ses multiples problèmes que l’État est incapable de résoudre et l’insécurité publique qui s’amplifie de plus en plus et inquiète la majorité des Sénégalais. Le président Macky Sall fait fi malgré tout ce désastre et se permet d’acheter un avion personnel et non polyvalent qui pourrait être commerçable en cas de nécessité. Cet acte du président Sall, est une grave faute de trop. Et à mes yeux c’est manquer de considération à son peuple et se moquer des difficultés innombrables auxquelles les populations sénégalaises à tous les niveaux sont confrontées.

Cette gestion libérale sauvage traduit parfaitement, le caractère antisocial du libéralisme et sa volonté d’accentuer les inégalités sociales par le fait rendre les populations davantage pauvres et de réduire les riches, en une poignée, mais qui nous gouvernerons malgré tout. Et la nature du régime présidentiel avec un chef suprême, synonyme de monarque, permet de telles pratiques, parce que le peuple sénégalais est réduit en objet ou à sa plus simple expression et son pouvoir est confisqué entre les mains du président de la République. Voilà, pour toutes ces raisons, le peuple sénégalais et ses forces vives patriotiques doivent bien réfléchir et s’atteler à la recherche d’une alternative crédible en lieu et place du pouvoir libéral et au régime présidentiel.

À cet effet, nous devons penser à nous orienter vers un programme crédible, fiable, réalisable, équilibré, rationnel, qui sauvegarde l’indépendance et l’équilibre des pouvoirs et institutions autrement dit, nous départir du populisme redondant et trompeur. Et cela m’emmène à penser à cette réflexion patriotique faite par la crème de chez bénévolement et dire que nous ne trouverons pas meilleure solution, pour notre pays, que les conclusions des Assises nationales en plus des recommandations de la commission de réforme des institutions de la république (CNRI) qui est un produit fini national et prêt à l’emploi sans perte de temps ni dépenses inutiles à engager encore. La palabre de dialogue national est une perte de temps, d’argent et l’éternel recommencement pour un résultat nul.